Milli savunmaya yerli bor geliyor

Türkiye’nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesini sağlayacak bor karbür tesisinin temeli yarın Bandırma’da törenle atılacak. 70 milyon dolara mal olacak tesiste 250 kişi istihdam edilecek

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak bor karbür tesisinin temeli yarın Bandırma'da törenle atılacak. Bu stratejik dönüşümle Türkiye'ye sağlanan katma değer bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2 bin katına kadar çıkmış olacak.



"REZERV KADAR PAZAR"



Bor karbür mevcut durumda, tank zırhı, kurşungeçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarında kullanılırken, tesis ile birlikte Türkiye'nin savunma sanayinde borun kullanım oranı da artacak. Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisi 1000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek. Tesiste, zırh üretimi ve nükleer başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan bor içerikli ürünler üretilecek. Çin'de yerleşik China Machinery Engineering Corporation (CMEC) firmasının inşa edeceği üretim tesisi 70 milyon dolara mal olacak. 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan tesiste 250 kişi istihdam edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Rezerv Kadar Pazar" hedefi kapsamında temeli atılacak tesis ile Eti Maden'in 2018 yılında ilk kez ulaştığı 1 milyar dolarlık satış geliri de katlanacak. Mevcut durumda Eti Maden bor ticaretinde yüzde 59'luk pazar payına sahip.



MİLLİ ÜRETİMDE KRİTİK ADIM



Bor Karbür Üretim Tesisi, savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu bor içerikli malzemelerin üretiminde önemli bir aşama olarak nitelendiriliyor. Bu sayede savunma sanayinin millileşmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor. Bor karbür, yüksek sertlik ve/yoğunluk oranının kritik olduğu askeri amaçlı malzemelerde, aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda kullanılıyor. Balistik koruyucu yelek ve helikopterler gibi ağırlığın önemli olduğu yerlerde özellikle tercih ediliyor.



TRBOR ŞİRKETİ KURULDU



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranları katlanarak artırılırken, bor karbür tesisi ile birlikte savunmada Türkiye stratejik üstünlük de elde edecek. Bor karbürün kamu-özel işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. şirketi kuruldu. Şirkette Eti Maden de yüzde 33 paya sahip olacak.

BARIŞ ŞİMŞEK