Orman Bakanlığı 5 bin personel alacak

Pakdemirli, kurum tarafından toplam 5 bin personel alınacağını belirterek, "Bu 5 bin personelle ormanlara daha iyi bakım yaparak üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı düşürerek cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Behiçbey Orman Fidanlığı'ndaki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından istihdam edilecek orman mühendislerinin katıldığı uygulamalı sınav alanını ziyaret etti. Pakdemirli, kurum tarafından toplam 5 bin personel alınacağını belirterek, "Bu 5 bin personelle ormanlara daha iyi bakım yaparak üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı düşürerek cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz" dedi.