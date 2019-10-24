  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda
Giriş Tarihi: 24.10.2019

(PPK) bugünkü toplantısında indirimini görüşecek. Ekonomistler, PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim yapılmasının beklendiğini belirtti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında faiz indirimini görüşecek. Ekonomistler, PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim yapılmasının beklendiğini belirterek, "Piyasalar Aralık toplantısında da faiz indirimlerinin devam edebileceğini fiyatlamış durumda" dedi. Yabancı analistler de toplantıda politika faizinin 200-250 baz puan düşürülerek yüzde 14,00- 14.50 seviyelerine çekilebileceğini söyledi.PPK'nın bir sonraki toplantısı 12 Aralık tarihinde yapılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN