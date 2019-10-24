Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında faiz indirimini görüşecek. Ekonomistler, PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim yapılmasının beklendiğini belirtti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında faiz indirimini görüşecek. Ekonomistler, PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim yapılmasının beklendiğini belirterek, "Piyasalar Aralık toplantısında da faiz indirimlerinin devam edebileceğini fiyatlamış durumda" dedi. Yabancı analistler de toplantıda politika faizinin 200-250 baz puan düşürülerek yüzde 14,00- 14.50 seviyelerine çekilebileceğini söyledi.PPK'nın bir sonraki toplantısı 12 Aralık tarihinde yapılacak.