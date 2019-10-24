Reyting notu yüksek firmalar fonlanacak

Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu için geri sayım başladı. Notu A Plus olan işverene sadece banka kredilerinde değil prim, vergi gibi teşviklerde de öncelik verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kuruluş işlemlerinin bu yıl tamamlanacağını açıkladığı ulusal kredi derecelendirme kuruluşu için geri sayım başladı. İş dünyasının da heyecanla beklediği milli reyting şirketi Bakan Albayrak'ın ifadesiyle "reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi, sağlıklı değerlendirme imkânı sağlayacak." Reyting notu A Plus olan işverene sadece banka kredilerinde değil prim, vergi gibi teşviklerde de öncelik verilecek. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, milli derecelendirme kuruluşu ile firmaların objektif kriterlerle değerlendirileceğini belirterek, "Kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Firmaların bankalarla ilişkilerine bakarak derecelendirme yapılacak. Firmaların gerçek reytingi ortaya çıkacak. Bankalar da bu firmaları fonlayabilecek" dedi.



ÇOK KAZANANA VERGİ



Yüksek gelirli mükelleflerin vergi oranının yüzde 35'ten yüzde 45'e çıkarılmasını öngören, AK Parti'nin halen üzerinde çalıştığı yeni vergi paketine sanayiciden destek geldi. Özdebir, "Verginin tabana yayılması için yüksek geliri olandan yüksek vergi alınması normal. Kazanıyorsa vergisini vermesi gerekiyor. Bu ülkede yaşamanın bir bedeli var, herkes katkı vermeli" dedi.



KISA SÜREDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ



Milli Derecelendirme Kuruluşu konusunda bir adım atıldığını belirten Özdebir, "Türkiye'de faaliyet gösteren firmaları değerlendirecek. Farklı reytinglerden kurtulma imkanı doğacak. Bildiğim kadarıyla Japonların bir kuruluşunu alıyoruz. Firmaların gerçek reytingi ortaya çıkacak" dedi.

HAZAL ATEŞ