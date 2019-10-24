‘Yeni özel bölgeler cari açığı azaltacak’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da kurulacak Asil Çelik ve Gemlik Gübre Sanayi özel endüstri bölgelerine ilişkin, "Bu iki bölge tam kapasiteyle çalıştığında, cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da kurulacak Asil Çelik ve Gemlik Gübre Sanayi özel endüstri bölgelerine ilişkin, "Bu iki bölge tam kapasiteyle çalıştığında, cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak." dedi. Bakan Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, KOSGEB'in 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlattığını, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB'in karşılayacağını aktardı.



330 MİLYON DOLARLIK



Bakan Varank, 2002 öncesi dönemde Bursa'da 9 organize sanayi bölgesi bulunurken, 17 senede 8 yeni organize sanayi bölgesini şehre kazandırdıklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Böylelikle 100 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşturduk. Yine bu sene iki yeni özel endüstri bölgesi ilan ettik. Bu iki bölge tam kapasiteyle çalıştığında cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak. Bursa'nın bir diğer ayırt edici özelliği de inovasyona olan yatkınlığı. İlimizde 128 Ar-Ge merkezi bulunuyor."