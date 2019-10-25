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Bakan 'tan flaş mesajı

Bakan Berat Albayrak'tan flaş bor madeni mesajı

25.10.2019, 17:13 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019,17:19

, sosyal medya hesabından 'nin temelinin atılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Haziran 2018'de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu açıklamayı yaptı;

Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap'ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı.

Haziran 2018'de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum.

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