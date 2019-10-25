Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Ekim Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 25 Ekim Cuma döviz kuru...