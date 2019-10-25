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? Euro ne kadar? 25 Ekim Cuma kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Ekim Cuma döviz kuru...

25.10.2019, 09:25

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? soruları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 25 Ekim Cuma ...

Dolar ve euro güne nasıl başladı? Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merakla araştırıyor. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte 25 Ekim Cuma döviz kuru...

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