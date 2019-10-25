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Haftada 52 saatten fazla çalışmak nedeni!

Haftada 52 saatten fazla çalışmak kellik nedeni!
Giriş Tarihi: 25.10.2019

'deki Sungkyunkwan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 20-59 yaşları arasında olan 13 bin erkeği değerlendirdi. Araştırmacılar, haftada 52 saatten fazla çalışanların kel olma ihtimalinin normalden iki kat fazla olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar, haftada 52 saatten fazla çalışanların kel olma ihtimalinin normalden iki kat fazla olduğunu keşfetti. Güney Kore'deki Sungkyunkwan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 20-59 yaşları arasında olan 13 bin erkeği değerlendirdi. Medeni hal, gelir, sigara ve diğer faktörlerin de dikkate alındığı araştırmada nihai olarak daha uzun saatler çalışmanın, kellikle önemli ölçüde bağlantılı olduğu bulundu.

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