Merkez Bankası faizi 2.5 puan daha indirdi

25 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında 7.5 puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası, dün de indirime devam etti. Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50'den 14'e çekti.

25 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında 7.5 puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası, dün de indirime devam etti. Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50'den 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası son üç PPK toplantısında politika faizini 10 puan indirmiş oldu. Merkez Bankası, bu yılın son PPK toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Analistler, aralıktaki toplantıda da PPK'nın en az 100 baz puan daha indirim yapmasını öngörüyor.



ENFLASYON DÜŞECEK



Kuruldan yapılan açıklamada, ekonomideki kademeli toparlanmanın ve enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği ifade edilerek, "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin belirgin olarak altında kalabileceğine işaret etmektedir" denildi.