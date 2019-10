Sucuğun ustasından öğrencilere öğütler

Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Bölümü öğrencilerine, fabrikanın üretim bandını gezdirerek bilgiler veren 66 yıllık Ege Fermente Sucukları firmasının sahibi Alper Kasap, "Et vicdan işidir. Hile yapılmayan kaliteli ürünün alıcısı her zaman bulunur. Ürünlerimizde yüzde yüz dana eti kullanıyoruz" dedi.

Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Bölümü öğrencilerine, fabrikanın üretim bandını gezdirerek bilgiler veren 66 yıllık Ege Fermente Sucukları firmasının sahibi Alper Kasap, "Et vicdan işidir. Hile yapılmayan kaliteli ürünün alıcısı her zaman bulunur. Ürünlerimizde yüzde yüz dana eti kullanıyoruz" dedi. Bekleme mevkiinde bulunan modern et işleme tesisinde öğretmenleriyle birlikte 33 öğrenciyi konuk eden sucuğun ustası Alper Kasap öğrencilere altın niteliğinde öğütler verdi. Hijyen ortamda, hilesiz gıda üretimine dikkat çeken işadamı, "Kurucumuz dedem İsmail ve firmamızı bugünlere taşıyan rahmetli babam Ali Kasap'ın gösterdiği yoldan sapmadan ilerliyoruz. 14 yaşından bu yana 36 yıldır mesleğimle iç içeyim" ifadelerini kullandı.



PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ



Dana etinin işlenip, fermente sucuk, salam, sosis ve şişköfte haline getirildiği aşamaları tek tek, en ince ayrıntısına kadar anlatan Kasap, "Tüketicinin güveni parayla ölçülmez. Geleceğin gıdacıları öğrencilerimize, işletmemizin deneyim ve tecrübelerini aktarmaktan büyük mutluluk duydum" dedi. İşadamı Kasap, brifingin ardından fabrika bahçesinde öğrencilere sürpriz mangal partisi de düzenledi.

NADİR UYSAL