Türk Hazinesi’ne uluslararası ödül

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borç yönetimi birimi, dünyanın en itibarlı yayımcı kuruluşlardan GlobalCapital tarafından, “Yılın Kamu Borcu Yönetim Ofisi” seçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık" dedi

Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital (eski adıyla Euroweek), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi. Bakanlığın uluslararası tahvil ve eurobond ihraçlarını gerçekleştiren birimi, uluslararası piyasaların büyük belirsizliklerle boğuştuğu, kur ataklarının yaşandığı, diplomatik sorunların etkisinin hissedildiği bir dönemde en doğru araçlarla, en doğru zamanlarda, yatırımcı refleksini en iyi analiz ederek, borçlanma süreçlerini en başarılı yöneten birim seçildi. Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yle ilgili spekülatif atakların ve olumsuz algı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli gördüğünü aktararak, "Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Borçlanma araçlarımıza, miktarların kat kat üstünde talepler geldi. Her enstrümanı detaylı analiz ettik" dedi.



"HEDEFLERE İLERLEYECEĞİZ"



Türkiye'nin kamu borçluluk oranlarında dünyada en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu bildiren Albayrak, "Bu gücümüzü koruyarak hedeflerimize ilerleyeceğiz" diye konuştu. Albayrak, yaşanan olağanüstü oynaklık dönemi boyunca hatasız bir projeksiyon ortaya koyduklarını dile getirerek, "Bu ödülde emeği olan başta Bakan Yardımcımız Bülent Aksu olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"HİÇ TAVİZ VERMEDİLER"



GLOBALCAPITAL'in ödül ile ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin, son bir yıldır zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmeye zorlandığına dikkat çekilerek, "Bütün bu zorlukların arasında, borç yönetim ofisi profesyonelliğinden hiç taviz vermedi. 2018 Ağustos ayı Türkiye tarihindeki en keskin ve şiddetli kur saldırılarından birine sahne oldu. Buna rağmen Türkiye ekim ayında piyasalara geri döndü ve 5 yıllık tahvil ile 2 milyar dolar sağladı" ifadeleri kullanıldı.



İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİNDE YÜKSELDİK



Kur saldırısına karşı aldığı önlemlerle ekonomisinin direncini artıran Türkiye, yaptığı reformlarla yatırımcıların da önünü açtı. Türkiye, Dünya Bankası 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında 33'üncü sırada yer aldı. Türkiye Ekim 2016'da yayımlanan endekste 69'uncu sırada yer alıyordu. Geçen yıl ise 17 sıra yükselerek 43'üncü sıraya çıkmıştı.