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sisteminde dev

Vergi sisteminde dev reform
Giriş Tarihi: 25.10.2019

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az " alınmasını hedefleyen yeni vergi paketi Meclis'e sunuldu. Pakette, lüks konuta vergi, tapu harçlarının gerçek değerinden ödenmesi, sporcuların yüzde 45'e varan oranlarda vergi vermesi gibi düzenlemeler bulunuyor.

EMLAK VERGİSİNDE DÜZENLEME

ile alt sınır hesaplamasında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her ikisi için alt sınır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerleme ile emlak vergisi değerinden yüksek olanı matrah kabul edilecek.

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