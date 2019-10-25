Vergi sisteminde dev reform

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen yeni vergi paketi Meclis'e sunuldu. Pakette, lüks konuta vergi, tapu harçlarının gerçek değerinden ödenmesi, sporcuların yüzde 45'e varan oranlarda vergi vermesi gibi düzenlemeler bulunuyor.

EMLAK VERGİSİNDE DÜZENLEME



Emlak vergisi ile tapu harcı alt sınır hesaplamasında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her ikisi için alt sınır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerleme ile emlak vergisi değerinden yüksek olanı matrah kabul edilecek.