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Altında taksitler 8 aya çıkarıldı

Altında taksitler 8 aya çıkarıldı
Giriş Tarihi: 26.10.2019

ve Denetleme Kurulunca (), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı. Karar sektörde sevinç yarattı. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "BDDK'nın taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz" dedi. Atayık, "8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır. Perakende satışları ve cirolarda taksit kararının getirdiği moral ve motivasyonla yüzde 30-40 oranında bir artış bekliyoruz. Hem altın birikimi yapan, düğün/nişan takısı alan, mücevher satın alan değerli müşterilerimiz ve perakendeci meslektaşlarımız için bu karar ilaç gibi gelecektir" diye konuştu.

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