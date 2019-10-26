Kurumlar vergisi kademeli düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüzde 22’ye çıkarılan Kurumlar Vergisi’nde indirim için çalışıldığını açıklarken, işletmelerin vergi yükü hafifletilecek

İşletmeler, iktisadi kuruluşlar, sermaye şirketlerinin önünde büyük engel olan geçici olarak yüzde 20'den 22'ye çıkarılan Kurumlar Vergisinin aşağı çekilmesi düşünülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüzde 22'ye çıkarılan Kurumlar Vergisi'nde indirim için çalışıldığını açıklarken, işletmelerin vergi yükü hafifletilecek. Finansal kuruluşlar dışındakiler için yüzde 18'e çekilmesi seçeneği ön plana çıkarken bu oranın 2021 yılından itibaren geçerli olması öngörülüyor. Yine geçici olarak gelecek yıl için de yüzde 22 olan verginin yüzde 20'ye çekilmesi planlanıyor.



BEŞ YIL SÜREYLE YÜZDE 16



Meclis'e gönderilen tasarıyla 2018-2020 dönemi için iki puan artırılan kurumlar vergisinin rekabet edilebilir seviyeye çekilmesi için ilk adımda iki puanlık indirim bekleniyor. Uzmanlar Başkan kararıyla iki puanlık indirim yapılmasının önünün açık olduğunu belirtiyor. Yasa teklifiyle halka açılmayı teşvik etmek amacıyla borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken vergi oranını indirmek üzere Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Böylece halka açılan şirketlerden beş yıl süreyle yüzde 18 yerine yüzde 16 kurumlar vergisi alınması konusunda Başkan yetkili olacak. Belçika bu vergiyi 2020'e kadar yüzde 34'ten yüzde 20'ye, Fransa da yüzde 34.4'ten yüzde 28'e düşürmeyi planlıyor. Türkiye Kurumları 2006 yılında yüzde 33'den yüzde 20'ye indirdi. Bu kararın yatırımlar üzerinde olumlu etkisi oldu. Kademeli indirim küçük işletmelerin hem sermayesini artırması hem de halka açılmasını da teşvik edecek.



ARAÇ ALIMI VE KİRALAMAYA FREN



İşletme sahiplerinin şirkete araç kiralayarak veya satın alarak yarattığı vergi kaybını azaltıcı düzenlemeler yapılıyor. Kiralanan otomobillerin aylık 4 bin liraya kadar kısmı ile satın alımda özel tüketim ve katma değer vergisinin en fazla 115 bin lirası gider olarak gösterilebilecek. İşletmeler, işte kullanılan otomobiller için yaptıkları giderlerin en fazla yüzde 70'ini kazançtan indirebilecek.

HAZAL ATEŞ