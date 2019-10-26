Sevilen yazarlar, D&R İzmir mağazalarında

Kitapseverlerin her yıl büyük bir ilgiyle takip ettiği D&R Kitap Fuarı, kitap tutkunlarını sevilen yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Fuarın İzmir ayağında bu hafta Nilay Dalyan, Emel Sarıkurt ve Hanzade Servi kitap tutkunlarıyla bir araya gelecek

Kitapseverlerin her yıl büyük bir ilgiyle takip ettiği D&R Kitap Fuarı, kitap tutkunlarını sevilen yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Fuarın İzmir ayağında bu hafta Nilay Dalyan, Emel Sarıkurt ve Hanzade Servi kitap tutkunlarıyla bir araya gelecek. Yazdığı kitaplarla çocukların sevgilisi olan Nilay Dalyan, D&R İzmir Ege Perla'da minik okurlarıyla buluşuyor. Etkinlik, bugün saat 15.00'de başlayacak. Fantastik bilim kurgu alanında kitaplar yazan Emel Sarıkurt, imza gününde D&R İzmir Agora'ya konuk oluyor. Sarıkurt, yarın saat 15.00'teki etkinlikte kitaplarını imzalayacak. Her yaştan ruhlar için yazan Hanzade Servi de imza gününde kitap tutkunlarıyla bir araya gelecek. İmza günü etkinliği, yarın saat 15.00'de İzmir Forum Bornova'da gerçekleşecek