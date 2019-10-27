Kaçak yapılaşmaya izin yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni bin imar denetçisinin eğitim programında konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni bin imar denetçisinin eğitim programında konuştu. Bakan Kurum, "En son Bodrum'da olduğu gibi kararlılıkla sizlerle (imar denetçileri) yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız, takipçisi olacağız bu işlerin ve bu yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız" dedi.

Çarpık kentleşmeyle kararlı şekilde mücadele edeceklerini belirten Kurum, denizden kot alma sürecini de başlattıklarını söyledi. İmar uygulamalarını sıkı takip ettiklerini anlatan Kurum, şu anda 1100 olan imar denetçisi sayısını yeni eğitim programındakilerle 2 bin 100'e çıkarmış olacaklarını bildirdi. Şehirlerin yapı yoğunluğuna göre 81 ilde imar denetçilerini görevlendireceklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 100'ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Antalya gibi metropol ve kaçak yapılaşmayla ciddi anlamda mücadele eden şehirlerimize kentin ihtiyacına göre denetçilerimiz olacak."