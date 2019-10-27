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Sıvı geçirmeyen medikal hastane kumaşı ürettiler

Sıvı geçirmeyen medikal hastane kumaşı ürettiler
Giriş Tarihi: 27.10.2019

Türk bilim insanları, hastane enfeksiyonlarının önüne geçmek amacıyla antibakretiyel ve sıvı geçirmeyen hastane kumaşı üretti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kılıç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İTÜ olarak Medikal Tekstiller Ar-Ge Merkezi'ni (Medi- Teks) kurduklarını söyledi.

KANI, İDRARI İTİYOR

Kılıç, "Antibakteriyel ve itici yapıda ürünler yapıyoruz. Bu ürünlerde hastane enfeksiyonunu da tetikleyen belli problemler vardı. Antibakteriyel ürünler kullanılmıyor şu anda ülkemizde. Biz bu yenilikçi ürünlerden yaptığımız zaman hem kanı ve idrarı itiyor bu malzeme, özellikle önlüklerde ve sedye kumaşlarında, hem de antibakteriyel özelliği sebebiyle hastane enfeksiyonunun önüne geçiyoruz." bilgilerini verdi.

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