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Akkuyu Nükleer’de hedef yerli yönetim

Akkuyu Nükleer’de hedef yerli yönetim
Giriş Tarihi: 28.10.2019

TÜRKİYE'NİN kalkınmasında itici güç olacak yönelik yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. ve , projenin inşaat döneminde yaklaşık 12 bin, işletme döneminde de 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye imkânı sağlayacağını belirterek, "Projenin ilerleyen safhalarında hedef, 'nin () tamamen , teknisyen ve işçisi eliyle işletilmesidir" dedi.

TÜRKİYE'NİN kalkınmasında itici güç olacak nükleer enerjiye yönelik yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin inşaat döneminde yaklaşık 12 bin, işletme döneminde de 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye istihdam imkânı sağlayacağını belirterek, "Projenin ilerleyen safhalarında hedef, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) tamamen Türk mühendis, teknisyen ve işçisi eliyle işletilmesidir" dedi. Meclis'te soruları yanıtlayan Dönmez, ilk ünitesi 2023'de devreye girecek olan Akkuyu NGS'deki her bir ünitenin tasarım ömrünün 60 yıl olduğunu bildirdi.

88'İ İŞE BAŞLADI
Bakan Dönmez, Akkuyu'da çalışacak operatör ve mühendis ihtiyacının karşılanması için Rusya'ya gönderilen öğrencilerden 88'inin mezun olup işe başladığını, 156 Türk öğrenicinin de eğitimlerine devam ettiğini ifade etti.

HAZAL ATEŞ/ANKARA

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