Altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? soruları altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. İşte 28 Ekim Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altını güvenli yatırım aracı olarak görüp yatırım yapanlar altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram atlın ne kadar? araştırılıyor. İşte 28 Ekim Pazartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 279,02 TL

SATIŞ: 279,06 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 446,55 TL

SATIŞ: 456,67 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 890,32 TL

SATIŞ: 913,34 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.786,21 TL

SATIŞ: 1.821,09 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.858,00 TL

SATIŞ: 1.869,00 TL