  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? , , yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

28.10.2019, 09:26

Altın fiyatları bugün ne kadar? , ne kadar? soruları altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. İşte Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altını güvenli yatırım aracı olarak görüp yatırım yapanlar altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram atlın ne kadar? araştırılıyor. İşte 28 Ekim Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 279,02 TL
SATIŞ: 279,06 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 446,55 TL
SATIŞ: 456,67 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 890,32 TL
SATIŞ: 913,34 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.786,21 TL
SATIŞ: 1.821,09 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.858,00 TL
SATIŞ: 1.869,00 TL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN