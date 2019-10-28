Ayvalık’ta hasat coşkusu yaşandı

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali kapsamında Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal'ın ev sahipliğinde Barbun'un Çiftliği'nde zeytin hasatı gerçekleştirildi.

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali kapsamında Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal'ın ev sahipliğinde Barbun'un Çiftliği'nde zeytin hasatı gerçekleştirildi. ETKİNLİKTE; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, UZZK Başkanı Ümmühan Tibet, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıray, Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli, zeytin üreticileri, sanayicileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı hasat etkinliği tam bir şölen havasında gerçekleşti.

BOLLUK DOLU SENE

PROTOKOL üyeleri sembolik zeytin hasadı yaparken makinelerle sıkılan zeytinler, zeytinyağına dönüştürüldü. Zeytinin bereketinin konuklarla paylaşıldığı etkinlikte Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal yüzlerce konuğu öğle yemeğinde ağırladı.

SUAT SALGIN