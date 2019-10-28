Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 28 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 28 Ekim Pazartesi döviz kuru...
Dolar ve euro bugün ne kadar? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4000 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. İşte 28 Ekim Pazartesi döviz kuru...
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