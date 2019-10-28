Güçlü Türkiye’ye nitelikli kadrolar

Cumhurbaşkanlığı Türkiye’yi 2 trilyon dolarlık ekonomiye taşıyacak donanımlı kadroları belirlemek için performans-kariyer sistemini yaşama geçirecek

CUMHURBAŞKANLIĞI, Türkiye'yi 2 trilyon dolarlık ekonomiye taşıyacak yetenekli ve donanımlı kadroları belirlemek amacıyla yeni "insan kaynakları" modeline geçiyor. Kamuda kariyer-performans yönetiminde etkin rol üstlenecek olan İnsan Kaynakları Ofisi çatısı altında Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanlığı kuruluyor. Ofis, nitelikli insan kaynağının tespiti için çalışmalar yaparak yetenek havuzu oluşturacak, iş hayatında olanlara yönelik memnuniyet, performans değerlendirmesi yapacak. Böylece kamu performansı artırılacak. Cumhurbaşkanlığı'nca talep edilmesi durumunda üst kademe kamu yöneticilerinin kadro, pozisyonlarına yönelik de değerlendirme raporu hazırlayacak.

VERİMLİLİK VE LİYAKAT ESAS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurum ve kuruluşları etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yenileyeceklerini açıklarken, güçlü Türkiye'nin inşasını nitelikli kadrolar omuzlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu personel sisteminin gelişen koşullara uygun olacak şekilde yeniden dizayn edildiğini belirterek, "Ülkemizin sosyo-ekonomik, kültürel yapısına uygun bir personel sistemi oluşturuluyor" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle İnsan Kaynakları Ofisi'ne yeni görevler verildi. Ofis, Türkiye'nin insan kaynakları envanterini çıkararak, yetenek yönetimi projelerini yürütecek, kamuda performansa dayalı modelin kurulmasına öncülük edecek.



ÖDÜL VE PERFORMANS SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

KAMU personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken kamu çalışanlarına ödül ve performans sistemi yaşama geçiriliyor. Özel sektörde olduğu gibi yetenek ölçümü ile üreten, veremli memurlar teşvik edilecek. Norm kadro çalışması yapılacak ve derece- kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki tüm aksaklıklar giderilecek. Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.



ÖZEL SEKTÖRLE DE PROJE YAPILACAK

"CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Özel Sektör İnsan Kaynakları Yöneticileri Toplantısı" İstanbul'da yapıldı. Yaklaşık 30 holdingin katıldığı toplantıda, istihdama ilişkin düşünce, beklenti ve çözüm önerileri dinlendi. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, sadece kamuda değil özel sektörle de projeler yapacaklarını söyledi.

HAZAL ATEŞ