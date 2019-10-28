Yeni vergi düzenlemesi Çarşamba komisyonda

TBMM Genel Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışmalarına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Vergi mevzuatının daha adil, etkin ve anlaşılır bir yapıya sahip olması, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve uyum maliyetinin azaltılmasını amaçlayan AK Parti milletvekillerince imzalanan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışmalarına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Vergi mevzuatının daha adil, etkin ve anlaşılır bir yapıya sahip olması, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve uyum maliyetinin azaltılmasını amaçlayan AK Parti milletvekillerince imzalanan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Teklifle dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve değerli konut vergisi ihdas ediliyor. 500 bin lira ve üzerinde tek işverenden elde edilen ücret gelirleri, spor hakemleri ve sporcuların 500 bin lira ve üzerindeki ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek. Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenerek, 500 bin lira üzerinde gelir elde edenlerden yüzde 40 oranında vergi alınacak. Spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilecek.