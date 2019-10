Yerli otomobilde flaş gelişme! Ne zaman görücüye çıkacak?

Türkiye'de 58 yıl önce "Devrim" arabalarıyla gerçeğe dönüşen ve kısa süren yerli otomobil rüyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) çalışmalarıyla bugün yeniden gerçeğe dönüştürülüyor.

Türkiye'nin, 1961 yılında "Devrim" ile başlayan "yerli otomobil üretme" yolculuğunda, bugün Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla hedefe yaklaşılıyor. Yürüyen ilk ön gösterim aracı, aralık ayında kamuoyunun beğenisine sunulacak.Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli otomobil üretme" hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. Ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak otomobil tipinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan ilk yerli Türk otomobili "Devrim"den 4 adet üretilmişti.

Türkiye'de otomobil ve motor üretilemeyeceği yönündeki algıya ve değerlendirmelere karşın 29 Ekim 1961 sabahı Türkiye'de yapılan bir otomobil,Türk mühendisler tarafından geliştirilen kendi motorunun gücüyle TBMM'ye getirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i Anıtkabir'e götürmüş ve Hipodrom'daki resmi geçide katılmıştı. Ancak otomobilin "yetersiz benzin konulması" nedeniyle yolda kalması, Devrim'le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje "otomobil yolda kaldı" gerekçesiyle rafa kalkmıştı.

O dönem "Siyah", "Beyaz", "Mavi Boncuk" ve "Gecekondu" isimleri verilerek 4 adet üretilen Devrim'den sadece biri çalışır durumda günümüze ulaştı.Halen Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'nin (TÜLOMSAŞ) bahçesinde müzeye dönüştürülen camlı mekanda muhafaza edilen Devrim, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım 2017'de de Türkiye'nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB'la imzalandı.

Türkiye'nin Otomobil Projesi'ndeki 5 büyük grubun yüzde 19'luk hisselerinin olduğu girişim grubuna, TOBB yüzde 5 hisseyle dahil oldu.

TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve ortaklık sözleşmelerine imzalar ise 31 Mayıs 2018'de atıldı. 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak belirlendi.

Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirilen proje için teknoloji ve tüketici trendleri de izlenerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulması hedeflendi. Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye'nin otomobilini tasarlayacağını vurgulayan TOGG, bu bağlamda ülke genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürüttüğünü de açıkladı.

2022'DE SERİ ÜRETİM PLANLANIYOR

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C Segmentinde bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda da model sayısını 5'e çıkarması planlandı.Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor. Otomobilin, 2022 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.

2022 YILINDA C SEGMENTTE ELEKTRİKLİ SUV ARAÇLA PAZARA GİRİLECEK

Türkiye'nin "ikinci otomobil devrimi" olarak kabul edilen Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti.Karakaş, bu yılın mayıs ayında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıda ise "Türkiye'nin otomobilinde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni startup'lardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını aktaran Karakaş, "Türkiye'nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. 2-3 yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÖN GÖSTERİM ARACI ARALIK AYINDA

Türkiye'nin Otomobili'nin 1/4 ölçekli bir modeli, ağustos ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulu üyelerine gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gösterilen maket çok beğenildi.Yürüyen ilk ön gösterim aracı, aralık ayında kamuoyunun beğenisine sunulacak. Bakan Varank da 15 Eylül'deki açıklamasında, yerli otomobilin bir prototipinin aralık ayında kamuoyuyla paylaşılabileceğini söylemişti.