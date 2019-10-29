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Esnafa küresel ticaret desteği

Esnafa küresel ticaret desteği
Giriş Tarihi: 29.10.2019

Hükümet, yaklaşık 2.5 milyon esnafını güldürecek yeni stratejik hedefleri içeren Esnaf ve ve 'nı hazırladı. esnafın daha fazla destekten yararlanmasını sağlayacaklarını belirterek, finansmana ve uluslararası pazara erişimin kolaylaşacağını söyledi.

HÜKÜMET, yaklaşık 2.5 milyon esnafını güldürecek yeni stratejik hedefleri içeren Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafın daha fazla destekten yararlanmasını sağlayacaklarını belirterek, finansmana ve uluslararası pazara erişimin kolaylaşacağını söyledi. Bakan Pekcan, esnafı küresel ticaretin güç koşullarına hazırlayacaklarını ifade ederken, esnafa pazara giriş ve markalaşma eğitimlerinin Aralık ayında başlayacağını söyledi.

ESNAFIN ihracat potansiyelinin ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, "Esnafımız Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) desteklerimizden istifade edecek. Kadın esnaf daha iyi şartlarda çalışabilecek" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ

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