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Havada büyük sıfır atık başarısı

Havada büyük sıfır atık başarısı
Giriş Tarihi: 29.10.2019

Başkan ’ın eşi ’ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesi gökyüzüne de taşınarak rekor kırıldı. havada plastik kullanımını tarihe gömdü

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünya çapında bir başarı yakalayan 'Sıfır Atık'ı gökyüzüne de kazıdı. Bulutlar üzerinde, gıdadan, teknolojiye, enerjiden tekstile kadar hemen her alanda sıfır atık rekoru kırıldı. Sıfır atığın kurumsal lideri olan Türk Hava Yolları (THY), havada plastik konusunu tarihe gömmeyi başardı.

BİYOPLASTİK DEVRİ
Kulaklık ve battaniyelerin ambalajları plastik yerine nişasta bazlı biyoplastik ile üretilmeye başlandı. Bir yılda biyo-ambalajlar sayesinde 260 ton plastik kullanımının önüne geçildi. Dönüşümü olanaklı olan tüm plastikler gitti yerine biyoplastik ürünler geldi. 105 ton plastik atık oluşumunu engelleyen ve uçak içinde verilen yastık, kılıf ve battaniyeleri de 'sıfır atık'a dahil eden THY, 330 ton kağıt, plastik ve cam atığı gökyüzünde dönüştürdü.

TÜLAY CANBOLAT

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