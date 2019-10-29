Model fabrikalar faturayı azaltacak

Sanayi Bakanı Varank, model fabrika sayısının 2020’de 7’ye ulaşacağını belirterek, “Ankara ve Bursa açıldı. İzmir’le birlikte 5 kentte daha kurulacak işletmelerde elektrik faturası yüzde 20 düşecek” dedi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küçük işletmelerin dünya ile rekabet etmelerini sağlayacak model fabrikalarda kullanılacak yalın üretim teknikleriyle enerji maliyetlerinde yüzde 20, enerji tüketiminde de yüzde 10'a varan iyileşmeler olacağını söyledi. Model fabrika sayısının 2020'de 7'ye ulaşacağını belirten Varank, "Model fabrikalardan Ankara, Bursa model fabrikaları açılırken, İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri'de kurulum çalışmaları devam ediyor. Yalın tekniklerin uygulanması ile malzeme ve satın alma maliyetlerinde de yüzde 15-30 iyileşme bekleniyor" diye konuştu.

10 BİN KÜÇÜK İŞLETME

Hükümet, üç yıllık dönemde model fabrika sayısını 14'e çıkarmayı hedeflerken, öncelikli sektörlerde endüstriyel bulut platformu üzerinden hizmet alan küçük işletme sayısı da 10 bine çıkacak. Bu dönemde küçük işletmelerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşüme katkı sağlamak için Model Fabrika Danışmanlık Programı başlatılacak. Verimsiz motorlar da yenilenecek.



ŞİRKET EVLİLİKLERİ ÖZENDİRİLECEK

■ Yeni dönemde teknoloji transferi ve pazara hızlı ulaşmak için stratejik alanlarda uluslararası şirket satın alma hibe desteği mekanizması güçlendirilecek. ■ KOBİ'lerin kendi aralarında, büyük işletmelerle ve girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle kuracakları kümelenme iş birliklerine destek sağlanacak.