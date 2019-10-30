Altın fiyatları ne kadar? 30 Ekim Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli yatırım aracı olarak görülen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Ekim Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından merak ediliyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan altının fiyatlarında yaşanan gelişmeler araştırılıyor. İşte 30 Ekim Çarşamba altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 275,54 TL

SATIŞ: 275,58 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 439,51 TL

SATIŞ: 449,47 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 876,27 TL

SATIŞ: 898,94 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.758,04 TL

SATIŞ: 1.792,38 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.820,00 TL

SATIŞ: 1.848,00 TL