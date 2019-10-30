Çevreyi kirletene göz açtırılmadı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son iki yılda bakanlık yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirirken bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verdi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son iki yılda bakanlık yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirirken bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verdi. Denetimler sonucu firmalara kesilen para cezası ise yaklaşık 200 milyon lira oldu. 2018 yılında 50 bin 456 denetim gerçekleştirilirken bu denetimler sonucunda 109 milyon 32 bin 293 lira, 2019 yılının ilk 9 ayında ise 32 bin 599 denetim ve 99 milyon 776 bin 943 lira para cezası uygulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, "Denetimler tesislerin çevreye olan risklerine göre yapılıyor. 2019 yılında 24 çevre ve şehircilik il müdürlüğü daha kapsama alındı. 2020 itibariyle de plan dahilinde denetimlere başlanacak" dedi.

EVRİN GÜVENDİK/ANKARA