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? Euro ne kadar? Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Ekim Çarşamba döviz kuru...

30.10.2019, 09:21

Dolar fiyatları ne kadar? Euro bugün ne kadar? kurunda yaşanan dalgalanmalar merak ediliyor. Döviz almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son gelişmeleri araştırıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte Çarşamba ...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? 28 Ekim Pazartesi günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3430 lira olmuştu. Döviz kurundaki dalgalanmalar merak edilip araştırılıyor. İşte 30 Ekim Çarşamba döviz kuru...

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