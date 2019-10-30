Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Ekim Çarşamba döviz kuru...

Dolar fiyatları ne kadar? Euro bugün ne kadar? Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar merak ediliyor. Döviz almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son gelişmeleri araştırıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 30 Ekim Çarşamba döviz kuru...