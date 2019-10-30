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kritik kararını açıkladı

Fed kritik faiz kararını açıkladı

30.10.2019, 21:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,21:07

ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği kararını duyurdu. faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti.

ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti.
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