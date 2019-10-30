Kredi kartında komisyon sınırı yarından itibaren başlıyor

Merkez Bankası tarafından yapılan düzenleme gereği kredi kartı komisyonlarına getirilen sınır yarından itibaren uygulamaya koyuluyor. Buna göre bankaların kredi kartlı alışverişler için işletmelerden aldığı komisyon oranı artık yüzde 1,60'ı geçemeyecek. Sektör temsilcileri ise uygulamanın fiyatlara düşüş olarak yansıyabileceğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankaların üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranlarına yönelik yaptığı düzenleme yarından itibaren uygulanmaya başlıyor. 1 Kasım itibariyle mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin hesaplarına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemeyecek. Yeni Şafak'ın haberine göre işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde ise; söz konusu azami komisyon oranları, işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşecek. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0,89 puan artırılarak uygulanacak. FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte ürün fiyatlarında da düşüşler yaşanmaya başlayacak. Sektör temsilcileri kredi kartı komisyonlarına verilen ve yüzde 3'e kadar çıkan oranın sınırlanmasıyla buradaki giderin ürün fiyatlarına kasım sonu aralık başı itibariyle yansıyabileceğini ifade ediyor. Oranları yüksek bularak komisyon ödemek istemeyenler ise ortalamada 15 ile 45 gün arası beklemek durumunda kalıyordu.