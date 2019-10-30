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'a 16 personel alınacak! Başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK'a 16 personel alınacak! Başvuru şartları nelerdir?

30.10.2019, 11:25

tarafından biri doktor, 16 personel alımı yapılacak. Ankara ve 'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlendi. Peki başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), biri doktor olmak üzere 16 personel alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere bir iş yeri hekimi ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 Ar-Ge personeli alınacak.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlendi.

Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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