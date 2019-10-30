Yabancıya konut satışı rekor kıracak

Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Kentte yabancıya yönelik konut satışının yıl sonunda 10 bin adetle rekor kırması bekleniyor.

■ Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Kentte yabancıya yönelik konut satışının yıl sonunda 10 bin adetle rekor kırması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde bugüne kadarki en yüksek satış rakamı görüldü. Antalya'ya dünyanın her yerinden ilgi olduğunu ve bu ilginin son dönemlerde zirve yapmasıyla konut yatırımına dönüştüğünü belirten sektör temsilcileri, daha çok tanıtımla çok yüksek satış rakamlarına ulaşılabileceğini anlattı. Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, "Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başı çekse de kentten konut alanlar arasında Ruslar, Almanlar, İngilizler, Azerbaycanlıların oranı artıyor" dedi.