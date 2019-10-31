Altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu merakla araştırılıyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri araştırıyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 31 Ekim Perşembe altın fiyatları...