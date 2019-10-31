Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu merakla araştırılıyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri araştırıyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 31 Ekim Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 275 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,20 liradan, bin 812 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 833 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 771 liradan alınan tam altınt bin 791 liradan, 876 liradan alınan yarım altın 886 liradan ve 443 liradan alınan çeyrek altın 448 liradan satıldı. İşte 31 Ekim Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 275,10 TL
SATIŞ: 275,18 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 440,25 TL
SATIŞ: 450,22 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 877,74 TL
SATIŞ: 900,45 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.760,99 TL
SATIŞ: 1.795,39 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.827,00 TL
SATIŞ: 1.855,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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