Aydınlı 3 kadından girişimcilik dersi

Doktor Özlem Şahan, emekli bankacılar Feyzan Ecer Şahan ve Tülay Çelimli, banka kredisiyle topraksız sera kurdu. Yılda 120 ton çilek üretecek kadınlar istihdam yaratıp ekonomiye katkı sağlayacak

Aydın'da bir araya gelen 3 girişimci kadın, bankadan çektikleri kredi ile topraksız sera tesisi kurdu. Yıllık 120 ton çilek üretmeyi hedefleyen kadınlar hemcinslerine örnek oldu. Efeler ilçesinde yaşayan doktor Özlem Şahan, emekli bankacılar Feyzan Ecer Şahan ve Tülay Çelimli, girişimci kişiliklerini keşfedip güçlerini birleştirme kararı aldı ve harekete geçti. Bankadan 4 milyon lira kredi alarak tarım sektörüne adım atan kadınlar, Kardeşköy mahallesinde 10 dönüm arazi üzerinde tam otomasyon sistemine sahip modern bir sera kurdu. Birim alanda 4 kat üretim yapmaya uygun serada topraksız çilek yetiştirilecek. Özlem Şahan, Feyzan Şahan ve Tülay Çelimli, üretmeyi hedefledikleri yıllık 120 ton çileği iç ve dış pazarlarda satarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak.



İLK HASAT GELECEK AY



Serada işçilerle birlikte çilek fidanı dikimi gerçekleştiren çiçeği burnunda tarım yatırımcıları, üretim yapmaları için kendilerine destek olan Efeler Kaymakamlığı, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti. Yatırımcılardan Feyzan Ecer Şahan, "Yıllarca özel sektörde çalıştıktan sonra kendimiz üretime dayalı olarak ne yapabiliriz diye uzun süre araştırmalar yaptık. Kendi aramızda yaptığımız görüşmede tarım sektörüne yatırım yapmaya karar verdik. Araştırmalarımız sonucunda da çilek üretmeyi tercih ettik. Çünkü çilek, gıda sektöründe en çok kullanılan meyvelerden birisi. Üretim için de modern bir sera kurduk. Bu sera yılın büyük bölümünde üretim yapmamıza olanak sağlıyor. İlk hasadı Aralık ayında yapacağız" dedi.



'RİSKLİ İŞE GİRMEYİN DEDİLER, ALDIRMADIK'



Sera kurmadan önce riskli bir işe girdikleri yönündeki eleştirilere kulak asmadıklarını belirten Özlem Şahan, "Tüm olumsuz düşüncelere rağmen yılmadık ve yatırımımızı yaptık. Seramızdan çilek üreteceğimiz günü iple çekiyoruz. Örnek bir üretim şeklimiz var. Emeklerimizin karşılığında başarılı olacağımıza da yürekten inanıyoruz" diye konuştu. Tülay Çelimli ise kurdukları sera ile bölge halkına istihdam imkanı yarattıklarını, ekonomiye de katkıda bulunacaklarını söyledi. Çelimli, "Kadınlar cesur olsunlar ve girişimcilik ruhlarını ortaya çıkarsınlar. Başarılı olmamaları için hiçbir neden yok" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE