Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Albayrak, "Topyekün bir mücadele içindeyiz. Türkiye çok büyük saldırılara maruz kaldı." dedi. Dolar kuru hakkında konuşan Bakan Berat Albayrak, "Dolar 10 TL olacak diye milleti korkuttular. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi." mesajını verdi. Öte yandan Albayrak, Ekim ayında enflasyonun yüzde 8'i görebileceğini söyledi ve "İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız" dedi. Burada bir de müjde veren Berat Albayrak, "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." şeklinde konuştu. Albayrak "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Burada kritik açıklamalarda bulunan Berat Albayrak, enflasyon, dolar, Türkiye'nin büyüme süreci hakkında mesajlar verdi. Burada bir de müjde veren Berat Albayrak, "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." dedi. Albayrak "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar." şeklinde konuştu.

"EKİM AYINDA ENFLASYON YÜZDE 8'İ GÖREBİLİR"



Yeniden dengelenme vurgusu yaptık. Hedefimiz kapsamında çok ama çok önemli kazanımlar elde ettik. Enflasyon malumunuz ana mücadele alanlarının başında geldi. Enflasyonda tekrar tek haneli rakamları gördük. Enflasyonda hedefimizinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5 en önemli hedef olmalı. Ekim ayında enflasyonda yüzde 8'li seviyeleri görebiliriz.



"2019 YILINI POZİTİF BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"



Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalatçı firma sayısını geçti. Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz. Türkiye olarak ithalatımızı azalttık, ihracatımızı artırdık. İnşallah 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. Birçok uluslararası kurum Türkiye ekonomisi küçülecek diyordu. IMF bile tahminlerini eksiden artıya doğru değiştirmeye başladı. Reel sektörü desteklemeye eskisinden daha çok gayret edeceğiz. Son 3 toplantıda yaklaşık yüzde 10'luk faiz indi. Yüzde 24'ten yüzde 14'lere geldik.



BAKAN ALBAYRAK'TAN İŞ DÜNYASINA MÜJDE



Bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5 en önemli hedef olmalı. Ekim ayında enflasyonda yüzde 8'li seviyeleri görebiliriz. Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalatçı firma sayısını geçti. Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz. Türkiye olarak ithalatımızı azalttık, ihracatımızı artırdık. 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. Birçok uluslararası kurum Türkiye ekonomisi küçülecek diyordu. IMF bile tahminlerini eksiden artıya doğru değiştirmeye başladı. Reel sektörü desteklemeye eskisinden daha çok gayret edeceğiz. Son 3 toplantıda yaklaşık yüzde 10'luk faiz indi. Yüzde 24'ten yüzde 14'lere geldik. İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz. Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak.



Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar.



BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI



Sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör devletinin tepesine çelik yumruğu indirdik.



Artık finansal kaynaklarımızı ithalatı desteklemek için kullanmayacağız. Türkiye'ye güvenenler kazandı, güvenmeyenler kaybetti.