BES’teki birikimler 120 milyara koşuyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 108,3 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 7,5 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon lirayı buldu. BES ve OKS katılımcı fonlarının 86 milyar 253 milyon lirası faizli, 14 milyar 475 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının ise 13 milyar 977 milyon lirası faizli, 1 milyar 114 milyon lirası faizsiz fonlarda bulunuyor. BES'te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı 110 bine yaklaştı. Otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısının 5 milyonu aştığı bildirildi.