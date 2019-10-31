Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ekim Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları merak ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 31 Ekim Perşembe döviz kuru...