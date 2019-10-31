Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Ekim’e dair Ekonomik Güven Endeksi hakkında paylaşımda bulundu. Albayrak, “Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor” dedi.

Ekonomik güven endeksi Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre 14,7 puan artarak son 15 ayın zirvesi olan 89,8'i gördü. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, geçen yıl başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Endeks, Türkiye ekonomisine yönelik kur atakları, jeopolitik riskler ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle geçen yıl 75,2'ye kadar geriledi. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların etkisiyle ekonomide dengelenme süreci başladı. Faizlerdeki düşüş, enflasyonun uzun bir aranın ardından tekrar tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler Türk lirası varlıklara güveni artırırken bu durum ekonomik güven endeksine de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 3,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla 14,7 puan yükselerek son 15 ayın zirvesine çıktı.



İNŞAATA DA YANSIDI



İstihdamın ve ihracat siparişlerinin gelecek 3 ayda artacağına yönelik beklentilerde de iyileşmeler görüldü. Kamu bankaları öncülüğünde gerileyen konut kredi faizlerinin inşaat sektöründeki etkisi de inşaat güven endeksine yansıdı. Endeks, ekimde en yüksek seviyesine çıktı.



PİYASALARDAKİ TOPARLANMA GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRÜYOR



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Ekim ayına dair ekonomik güven endeksi hakkında paylaşımda bulundu. Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşmeyle piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret eden Berat Albayrak, "Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak." görüşünü dile getirdi.

OTOMOTİV VE BEYAZ EŞYADA GÜÇLENMELER GÖREBİLİRİZ



İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Tüketici grubunda da yükseliş serilerinin başlaması durumunda otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde güçlenmeler görebiliriz. Diğer yandan harcamaların artmaya başladığının da işaretçisi tüketici güveni olacak ancak büyüme konusunda genel verinin pozitif sinyaller verdiğini söyleyebilirim." diye konuştu. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da ekonomik güven endeksindeki artışa reel kesim güven endeksinin 104,2, hizmet sektörü güven endeksinin de 90,7 yükselerek katkıda bulunduğunu söyledi.