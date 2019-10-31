Kartta komisyon sınırı yarın başlıyor

Kredi kartı komisyonlarına getirilen sınır yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Artık bankaların işletmelerden kredi kartlı alışverişler için nakit ödemelerinde aldığı oran yüzde 1,60'ı geçemeyecek.
Kredi kartı komisyonlarına getirilen sınır yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Artık bankaların işletmelerden kredi kartlı alışverişler için nakit ödemelerinde aldığı oran yüzde 1,60'ı geçemeyecek.
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