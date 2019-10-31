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Kartta sınırı yarın başlıyor

Kartta komisyon sınırı yarın başlıyor
Giriş Tarihi: 31.10.2019

komisyonlarına getirilen sınır yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Artık bankaların işletmelerden kredi kartlı alışverişler için nakit ödemelerinde aldığı oran yüzde 1,60'ı geçemeyecek.

Kredi kartı komisyonlarına getirilen sınır yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Artık bankaların işletmelerden kredi kartlı alışverişler için nakit ödemelerinde aldığı oran yüzde 1,60'ı geçemeyecek.

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