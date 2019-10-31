Son dakika: Kamu bankalarından kredi hamlesi! Dört yeni ürün hayat geçti

Son dakika haberine göre, kamu bankaları ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği ilave istihdama yönelik yeni kredi paketi devreye girdi. Kamu bankaları ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.
SEKTÖRLER BELLİ OLDU
İlave istihdam başına kredi tutarı imalat sanayide tekstil ve konfeksiyon için 100 bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL olacak. Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.
BAKAN ALBAYRAK DUYURMUŞTU
Bakan Albayrak konuyla ilgili bugün Malatya'da "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." diyen Albayrak, "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içeresinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte dört yeni ürünü hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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