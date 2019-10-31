Urla’da öncelik eğitime

Urla Eğitim Vakfı ve Urla Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında gençlere yararlı bilgi ve becerilerin kazandırılması, bireylerin yeteneklerinin geliştirilmesi ve eğitim bilincinin yükseltilmesine katkı sağlanması, bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı nesillerin yetişmesinin desteklenmesi ile eğitim, spor gibi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemesi hedefleniyor. Protokolün imzalanması nedeniyle Urla Eğitim Vakfı Başkanı Hale Pekerten ve Yönetim Kurulu Üyeleri, işbirliği için Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a teşekkür etti. Yapılan iş birliğinin hayırlı olmasını dileyen Urla Eğitim Vakfı Başkanı Hale Pekerten, "Eğitim her zaman önceliğimiz olmuştur. Atamızın yolunda, bilimin ışığında nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.