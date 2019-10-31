Valilik 33 jeotermal sahasını ihaleye çıkardı

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı; Çeşme'den, Seferihisar, Urla, Bayındır, Foça ve Menemen'e kadar İzmir'in 16 ilçesinde yer alan 33 jeotermal sahasını kiraya vermek için ihaleye çıkardı.

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı; Çeşme'den, Seferihisar, Urla, Bayındır, Foça ve Menemen'e kadar İzmir'in 16 ilçesinde yer alan 33 jeotermal sahasını kiraya vermek için ihaleye çıkardı. Toplam 95 bin 330 hektarlık yüz ölçüme sahip 33 sahada jeotermal kaynak aranacağı, 8 bin 78 hektar büyüklüğe sahip mevcut 2 jeotermal sahasında ise işletme haklarının devredileceği bildirildi. Açık teklif artırma usulüne göre yapılacak ihalelerin 14 Kasım 2019 tarihinde İzmir Valiliği'nde gerçekleştirileceği bildirildi. Jeotermal aranacak 33 saha için toplam 4 milyon 902 bin 500 TL, işletme hakları devredilerek ruhsatlandırılacak mevcut 2 jeotermal sahası için ise 1 milyon 800 bin TL muhammen bedel belirlendi.