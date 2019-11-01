‘2019’u pozitif büyümeyle kapatacağız’

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019’u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacaklarını belirterek, “3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz” mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirterek, "Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." dedi. Albayrak, şöyle devam etti: "Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz. Detaylarını kamu bankalarımız paylaşacak."



TARİHİ REKOR KIRILDI



Cari açıkla mücadelede kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Albayrak, "2019 ağustos ayında ulaştığımız 5,1 milyar dolarlık yıllık cari işlemler fazlasıyla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık." dedi. Albayrak, bu yılın iyi bir şekilde tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız." ifadesini kullandı. Albayrak, iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken, işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atmış olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:



EN DÜŞÜK ORANA ULAŞTIK



"Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar. Bu oranlarla, 2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz. Tüm reel sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."



REFAH MÜCADELESİ



Bakan Berat Albayrak, ekonomi politikaları açısından önemli bir süreci Malatya'da başlattıklarını söyledi. Türkiye ekonomisinin dünyada eşi benzeri az görülmüş finansal saldırılar, yaptırımlar ve tehditlerin yoğun olduğu bir dönemden geçtiğini ve uzun zamandır bunlarla mücadele verildiğini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti: "Bir ideali ortaya koymaya, Türkiye ekonomisini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim mücadelemiz, Türkiye'nin refahını, huzurunu artırma mücadelesidir."



BU MİLLET HAKSIZLIĞA ZULME BOYUN EĞMEZ



Türkiye'nin, sınırında kurulmak istenilen terör devletinin tepesine çelik yumruğunu indirdiğini belirterek, "Bu ülke ve millet haksızlığa, zulme, teröre, korkuya boyun eğmez. Bir kez daha bunu gösterdik. Gerekirse yeniden göstermekten çekinmeyiz. Ülke olarak hep beraber kenetlendik" dedi.



DEĞİŞİM BAŞLIYOR'DA 2. DURAK ADIYAMAN



Bakan Albayrak, "Türkiye için Değişim Başlıyor" programı kapsamında Malatya'dan sonra Adıyaman'a gitti. Programın ikinci durağının Adıyaman olduğunu belirten Albayrak, "Yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz. Ekonomide ezberleri bozduk. Tahminim enflasyonda Ekim'de yüzde 8'leri göreceğiz." dedi.



TEK HANE KALICI OLACAK



Enflasyon patlayacak. ÜFE-TÜFE arası makas çok açıldı. Enflasyonu tutamazlar.' diyenlerin olduğunu anımsatan Albayrak, şöyle konuştu: "Şükürler olsun kontrol altına alındı. Türkiye olarak biz dünyada gelişmiş ülkeler sınıfında bir üst lige çıkmak istiyorsak, enflasyonda yüzde 5'in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu da açıkladık. Bu 3 yıllık programda, Yeni Ekonomi Programı'nda Allah'ın izniyle tarihimizde ilk defa yüzde 5'in altını göreceğiz inşallah. Önümüzdeki dönemde yapısal reformlarla enflasyonda tek haneleri kalıcı hale getirecek, hedeflerimize ilerleyeceğiz. Türkiye'nin performansı daha iyiye gidiyor."



500 BİN LİRALIK SINIR KADEMELİ DÜŞÜRÜLECEK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın önemli ayağını oluşturan yeni vergi sistemi ile güçlü beyan dönemi başlıyor. Meclis'te görüşmeleri süren 45 maddelik vergi paketi kapsamında 500 bin lira üstü gelire beyan zorunluluğu getirilirken bu uygulama kademeli olarak daha alt limitlere yayılacak. Yeni düzenlemeyle Türkiye'de 500 bin lira ve üzerinde ücret geliri elden eden 46 bin kişi beyanname verecek. Konaklama vergisi yüzde 2 öngörülürken bu oran gelecek yıl için yüzde 1 olarak uygulanacak. Vergide adaleti hedef alan pakete ilişkin görüşmeler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, "Vergi paketindeki kalemlerin bir kısmı kayıt dışını önlemeye yönelik adımların başlangıcı. Beyanname sistemini zamanla oturttukça alt birimlere yaymak istiyoruz" dedi.