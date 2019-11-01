Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın haberleri...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları düştü mü? İşte 1 Kasım Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,25 liradan, bin 789 liradan alınan tam altın bin 809 liradan, 895 liradan alınan yarım altın 905 liradan ve 447 liradan alınan çeyrek altın 452 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 1 Kasım Cuma altın fiyatları... GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 277,66 TL

SATIŞ: 277,72 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 444,61 TL

SATIŞ: 454,68 TL YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 886,44 TL

SATIŞ: 909,36 TL TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.778,44 TL

SATIŞ: 1.813,17 TL CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.843,00 TL

SATIŞ: 1.871,00 TL