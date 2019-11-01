Gayrimenkulde gerçek değer dönemi başlıyor

Yeni vergi paketiyle gayrimenkul alım satımlarında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Fiyatı 5 milyon lirayı aşan mesken niteliğindeki taşınmazlar için ‘değerli konut vergisi’ getirilecek

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye devam edilen Vergi Paketi ile gayrimenkul alım satımında yeni bir dönem başlıyor. 45 maddelik paketle alım satımlarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Fiyatı 5 milyon lirayı aşan mesken niteliğindeki taşınmazlar için 'değerli konut vergisi' alınması getirilecek.



GERÇEK DEĞER ESAS ALINACAK



Mevcut yasaya göre, gayrimenkul devirlerinde ve ilk alımlarda tapu harcı emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden yatırılıyor. Yeni dönemde tapu harcı için artık vatandaşın beyanı değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Böylece, gayrimenkulün gerçek değerinin çok altında rakamlarla yapılan işlemler yüzünden oluşan vergi kayıplarının önüne geçilecek.



YÜZDE 25 CEZA



Sonradan yapılan incelemede, tapu harcının emlak vergisi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce tespit edilen değerden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiği saptanırsa aradaki farkın yanı sıra yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası alınacak. Değerler periyodik olarak takip edilerek artış ve düşüşler yansıtılacak. Bölge değerinin altında işlem yapan vatandaş ya da firma uyarılacak, işlem yapıldıysa Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili birimlerince inceleme yapılacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı, ülke geneli için il, ilçe ilçe değer çalışması yapacak. Değerler periyodik olarak takip edilerek artık düşüşler yansıtılacak, kamu yatırımları sonucu ortaya çıkan değer artışları da sisteme eklenecek. Değeri 5 milyon lirayı aşan meskenlerden değerli konut vergisi alınacak. Buna göre, değeri 5-7.5 milyon lira arasında olan konutlar binde 3, 7.5-10 milyon lira arasında olan konutlar binde 6, 10 milyon lira ve üzerinde olan konutlar ise binde 10 oranında vergilendirilecek. Uygulama 2020 Şubat ayında verilecek beyanlarla başlayacak ve vergi Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenecek.