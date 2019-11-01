İnşaat projelerine istihdam odaklı işletme kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.



GEREKEN TUTAR KADAR



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamada, hasılat paylaşım yönteminin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabileceği belirtildi. Sağlanacak finansman kaynağıyla yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçileceği ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılmasının sağlanacağı belirtilen açıklamada "İstihdam odaklı söz konusu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecektir" denildi.