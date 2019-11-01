Kenevir fabrikası üretime geçiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Türkiye olarak kenevir üretimini başlatıyoruz' sözleriyle duyurduğu kenevir üretimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Türkiye olarak kenevir üretimini başlatıyoruz' sözleriyle duyurduğu kenevir üretimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan'ın kenevir talimatına üniversitelerden 'sanayili' cevap geldi. Endüstriyel kenevir tarımı için Türkiye, sanayi alanları kuracak.



EKONOMİYE DOPİNG



KURULACAK fabrikalarla kenevir endüstriyel olarak işlenecek, gıda, kağıt, ilaç, tekstil başta olmak üzere birçok alanda ihraç ürünlerine dönüştürülecek. Cumhurbaşkanlığının talimatıyla 19 ilde ekimleri yapılmaya başlanan keneviri, Yozgat Bozok Üniversitesi, sanayi ile buluşturacak. Üniversite fabrika kurup keneviri işleyecek.

TÜLAY CANBOLAT