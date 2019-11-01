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fabrikası üretime geçiyor

Kenevir fabrikası üretime geçiyor
Giriş Tarihi: 1.11.2019

Başkan 'ın 'Düşmanlar ülkemden üretimini aldı. Türkiye olarak kenevir üretimini başlatıyoruz' sözleriyle duyurduğu kenevir üretimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Türkiye olarak kenevir üretimini başlatıyoruz' sözleriyle duyurduğu kenevir üretimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan'ın kenevir talimatına üniversitelerden 'sanayili' cevap geldi. Endüstriyel kenevir tarımı için Türkiye, sanayi alanları kuracak.

EKONOMİYE DOPİNG

KURULACAK fabrikalarla kenevir endüstriyel olarak işlenecek, gıda, kağıt, ilaç, tekstil başta olmak üzere birçok alanda ihraç ürünlerine dönüştürülecek. Cumhurbaşkanlığının talimatıyla 19 ilde ekimleri yapılmaya başlanan keneviri, Yozgat Bozok Üniversitesi, sanayi ile buluşturacak. Üniversite fabrika kurup keneviri işleyecek.

TÜLAY CANBOLAT

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