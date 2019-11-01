‘Konut kredi faizi 0.90’a kadar çekilir’

Gayrimenkul Satış Uzmanı Kast, “Faiz indirimiyle vatandaş 100 bin lira kazandı. Konut almakta gecikenler pişman olur” dedi

Merkez Bankası'nın 3 ayda 10 puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesiyle bankalar oranları sert şekilde geriletti. Temmuz ayında yüzde 2'lerin üzerindeki konut kredisi faizleri her hamle sonrası gerileyerek, kamu bankalarında yüzde 1'in, özel bankalarda ise yüzde 1,2'nin altına çekildi. Faiz oranlarının makul seviyelere gelmesi konut satışlarını patlattı. İpotekli konut satışları Eylül ayında yüzde 400 artarak rekor kırdı. Ekim ayında gerçekleşen yeni faiz indirimi de bankalarca fiyatlanmaya başlandı.



BAKAN'DAN MESAJ



Faizlerin düşme eğiliminin sürmesi nedeniyle Kasım ve Aralık aylarında da konut satış sayısının rekor tazelemesi bekleniyor. Gayrimenkul Satış Uzmanı Nilüfer Kast A Haber televizyonuna "Konut almanın tam zamanı. Gecikenler pişman olur" dedi. Kredi faizlerinde yeni düşüşler başlarken gözler kamu bankalarının uyguladığı 0,99 oranının biraz daha düşüp düşmeyeceğinde. Gayrimenkul Satış Uzmanı Kast, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dünkü konuşmasında faiz indiriminin devam edeceği mesajını verdiğini aktardı. Kast, "0,99 oran 0,90'a kadar düşecek, öyle görünüyor" dedi. Vatandaşların konut alımında ellerini çabuk tutmaları gerektiğine vurgu yapan Kast, "Daireler tükenmeye başladı. Stoklar azaldıkça, daire fiyatları yüzde 10 ila 15 arası zamlanıyor" dedi. Kast, faiz indirimleri ile vatandaşın 100 bin TL kar ettiğini de sözlerine ekledi.



PİYASALARI CANLANDIRDI



2019 yılında yavaşlayan konut satışları bankaların kredi faizlerini düşürmesiyle yeniden hareketlendi. Merkez Bankası yüzde 24 olan politika faizini önce 19,75'e daha sonra 16,50'ye indirdi. Faiz indirimlerinin ardından yüzde 2'leri aşan kredi faizleri kamu bankalarında 0,99, özel bankalarda ise 1,10 seviyelerinde uygulanmaya başlandı. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 250 baz puan daha gerileterek yüzde 14'e çekti.